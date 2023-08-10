В Threads введут функции пересылки сообщений соцсети в Instagram

Соцсеть Threads анонсировала новые функции, включая возможность присылать публикации через личные сообщения контактам в Instagram (Threads и Instagram принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Также Threads добавила функцию альтернативного текста для фотографий и видео и кнопку упоминаний.

Чтобы переслать пост в Threads пользователю в Instagram, нужно нажать на специальную иконку, копирующую дизайн сообщений в Instagram. Чтобы добавить альтернативный текст к фото или видео, нужно сначала прикрепить медиафайл к сообщению, после чего на нем появится значок alt, позволяющий добавить новый текст к файлу. Упомянуть другого пользователя можно, выбрав символ @, после чего появится столбец, где можно выбрать нужный вариант.

Ранее соцсеть добавила возможность просматривать понравившиеся пользователю посты, также в ближайшее время на платформе станет доступен поиск, а сама она получит полноценную веб-версию.

Евгений Федуненко