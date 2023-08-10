Calcalist: «Яндекс» планирует продать сервис такси Yango Israel

Компания «Яндекс» ведет переговоры о продаже своего сервиса Yango Israel, сообщает местное издание Calcalist. Уточняется, что продажа сервиса связана с решением правительства России, которое постановило с 1 сентября предоставить ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информационным базам агрегаторов такси.

Yango — международный бренд российского сервиса заказа такси «Яндекс Такси». Он работает в 17 странах в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Среди претендентов на покупку Yango Israel издание называет израильского бизнесмена, владельца иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» Барака Абрамова. Однако, по данным источников Calcalist, по итогам переговоров между «Яндексом» и господином Абрамовым сделка так и не была согласована. Собеседники издания сообщили, что в настоящее время «Яндекс» продолжает вести переговоры о продаже Yango Israel с другими бизнесменами. При этом сам «Яндекс» отрицает планы по продаже Yango.

Calcalist отмечает, что продажа Yango израильской компании или местному бизнесмену разорвет связь компании с Россией. Это, в свою очередь, позволит сделать сервис более конкурентоспособным. В Израиле под брендом Yango работают такси, сервис кикшеринга Yango Wind, а также сервис доставки Yango Deli. Всего в Yango Israel работает около 400 человек — в это число не входят курьеры из службы доставки — и около 5,5 тыс. водителей такси, с которыми сотрудничает Yango.

7 июля правительство России постановило предоставить ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информационным базам агрегаторов такси с 1 сентября 2023 года. Ранее сведения о геолокации и средствах платежей пассажиров могли передаваться лишь по запросу.

8 августа уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус запретила передавать в Россию данные пользователей службы такси Yango. После этого в «Яндекс Такси» заявили, что российские правоохранительные органы не имеют доступа к данным зарубежных пользователей.

Милена Костерева