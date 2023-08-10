«Единая Россия»: бойцам СВО обеспечат возможность проголосовать на линии фронта

Глава Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что участвующие в военной операции на Украине бойцы смогут проголосовать на сентябрьских выборах непосредственно в прифронтовой зоне в новых российских регионах. Для этого создаются экстерриториальные участки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Что касается голосования на линии боевого соприкосновения, в большей степени это адресовано казачьим батальонам в ЛНР, донецким отрядам "Сомали", "Пятнашка", "Каскад" под Угледаром. Запорожье — батальон Судоплатова в районе Токмака. В Херсонской области бойцы в районе Каховки. Везде процесс обеспечат»,— пояснил господин Сидякин в ходе подписания соглашения «За честные выборы» в Общественной палате России (цитата по Telegram-каналу «Единой России»).

Политик добавил, что всего на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет открыто около 1,9 тыс. избирательных участков. Обеспечивать прозрачность процесса будут наблюдатели из «Единой России», которых также выберет партия и которые уже начали готовиться к голосованию.

10 сентября 2023 года пройдет единый день голосования в РФ. В этот день планируется провести выборы высших должностных лиц в 20 субъектах России, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах.

В июне Центризбирком России одобрил запрос ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении там выборов в предстоящий единый день голосования. На выборах в законодательное собрание Херсонской области будет разрешено голосовать по украинскому паспорту. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в случае ухудшения ситуации в новых регионах выборы в них могут быть отложены на более поздний срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Александр Кислов