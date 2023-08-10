Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов

Власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на арендованных электросамокатах автоматически снижается до 5–15 км/ч. Соответствующая информация представлена в ответе столичного правительства на обращение сенатора Артема Шейкина.

В обращении, с которым ознакомилось «РИА Новости», господин Шейкин указывал, что разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах Москвы следует ограничить 10 км/ч. Он отмечал, что о необходимости скоростных ограничений свидетельствует множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами.

«В целях повышения безопасности движения электросамокатов, сдаваемых в аренду, операторам, оказывающим соответствующую услугу, предъявляются требования по ограничению скорости прокатных электросамокатов до 25 км/ч. Также внедряются медленные зоны, скорость движения в которых автоматически снижается до 5–15 км/ч. По состоянию на август 2023 года введено 200 медленных зон»,— говорится в ответе сенатору, подписанном заммэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым.

В конце июля Минтранс анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Речь, в частности, идет об ограничении скорости обгона пешеходов и ужесточении штрафных санкций для нарушителей. В начале августа Артем Шейкин сообщил, что подготовленный им законопроект о штрафах за превышение скорости внесут в Госдуму осенью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокатам добавили правил».

Милена Костерева