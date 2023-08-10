Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов

Власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на арендованных электросамокатах автоматически снижается до 5–15 км/ч. Соответствующая информация представлена в ответе столичного правительства на обращение сенатора Артема Шейкина.

В обращении, с которым ознакомилось «РИА Новости», господин Шейкин указывал, что разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах Москвы следует ограничить 10 км/ч. Он отмечал, что о необходимости скоростных ограничений свидетельствует множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами.

«В целях повышения безопасности движения электросамокатов, сдаваемых в аренду, операторам, оказывающим соответствующую услугу, предъявляются требования по ограничению скорости прокатных электросамокатов до 25 км/ч. Также внедряются медленные зоны, скорость движения в которых автоматически снижается до 5–15 км/ч. По состоянию на август 2023 года введено 200 медленных зон»,— говорится в ответе сенатору, подписанном заммэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым.

В конце июля Минтранс анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Речь, в частности, идет об ограничении скорости обгона пешеходов и ужесточении штрафных санкций для нарушителей. В начале августа Артем Шейкин сообщил, что подготовленный им законопроект о штрафах за превышение скорости внесут в Госдуму осенью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокатам добавили правил».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...