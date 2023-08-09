«Манчестер Юнайтед» скинул дорогой балласт

«Манчестер Юнайтед» наконец расстался со своим самым спорным активом. Гарри Магуайр пришел в него в 2019 году в статусе потенциального лидера обороны, стоившего рекордные для защитника £80 млн, а сейчас уходит в «Вест-Хэм» за сумму почти втрое скромнее в статусе самого ненавистного для манчестерских фанов игрока и со шлейфом из грубых ошибок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарри Магуайра «Манчестер Юнайтед» купил у «Лестера» в 2019 году за 80 млн фунтов, а продает «Вест-Хэму» за 30 млн фунтов

Фото: Reuters Гарри Магуайра «Манчестер Юнайтед» купил у «Лестера» в 2019 году за 80 млн фунтов, а продает «Вест-Хэму» за 30 млн фунтов

Фото: Reuters

Ведущие британские медиаресурсы, такие как BBC и The Guardian, сообщили об очередных сделках в рамках нынешнего трансферного окна. Перед стартующим в ближайший уикенд чемпионатом Англии их совершил до сих пор державшийся на рынке безумно скромно «Вест-Хэм». Лондонский клуб занял в предыдущем первенстве лишь 14-е место, зато выиграл третий по рангу еврокубок — Лигу конференций. «Вест-Хэм» согласовал сразу два трансфера. Он приобретает у покинувшего премьер-лигу «Саутгемптона» вратаря Джеймса Уорда-Проуса, а у «Манчестер Юнайтед» — центрального защитника Гарри Магуайра. Каждый из игроков, по данным британских изданий, обошелся «Вест-Хэму» в £30 млн.

Именно переход Гарри Магуайра привлек особенное внимание к сделке. В этом нет ничего странного, учитывая, что он стал продолжением очень драматичной истории, превратившей Магуайра в самый, что ли, спорный актив, которым когда-либо владел манчестерский футбольный гигант.

Гарри Магуайра «Манчестер Юнайтед» купил у «Лестера» в 2019 году за £80 млн — огромную сумму, принимая во внимание амплуа игрока. Столько за защитников до этого никто не платил. Рекорд Магуайра был побит лишь несколько дней назад, когда «Манчестер Сити» оформил переход из «Лейпцига» хорвата Йошко Гвардиола: он стоил чуть-чуть дороже англичанина.

На покупке настоял тренировавший в то время «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Но его стремление во что бы то ни стало получить Гарри Магуайра никого не удивило. Дело в том, что еще до Сульшера за Магуайром охотились два других, куда более опытных и именитых наставника — также работавший с «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Все они обнаруживали в футболисте примерно один и тот же беспроигрышный набор качеств — из атлетизма, высокого, под два метра, роста, хорошего чтения игры и ледяного спокойствия в сложных ситуациях.

Начало манчестерского отрезка карьеры Гарри Магуайра было безоблачным. Он быстро закрепился в основе, а уже в дебютном сезоне за новый клуб Сульшер впервые доверил ему капитанскую повязку.

Казалось, что «Манчестер Юнайтед» действительно нашел чуть ли не эталонного центрального защитника.

Но потом все вдруг изменилось. В августе 2020 года Гарри Магуайра арестовали в Греции за нападение на полицейского. Реального тюремного срока он избежал, но второй сезон в «Манчестер Юнайтед» открыл после личных передряг довольно посредственными выступлениями. Причем ситуация с течением времени не улучшалась. Наоборот, английские футбольные эксперты все чаще обращали внимание на то, как неповоротлив Магуайр, как часто он допускает ошибки, если сталкивается с юркими оппонентами. Из-за них «Манчестер Юнайтед» нередко терпел болезненные поражения вроде 1:6 от «Тоттенхема» или 0:5 от «Ливерпуля». Оно в ноябре 2021 года вылилось в отставку Сульшера.

Признаки того, что руководство «Манчестер Юнайтед» — как и его фаны — жалеет о том, что потратило кучу денег на Гарри Магуайра, появились давно. Но в минувшем сезоне они стали совсем уж явными.

Перед ним «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг. И при голландском специалисте, завоевавшем с манчестерцами бронзу чемпионата, что по их сегодняшним меркам не такой уж плохой результат, Гарри Магуайр превратился фактически в пятого по значимости среди центральных защитников клуба — после Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана, Виктора Линделефа и Люка Шоу. Падение статуса идеально иллюстрирует статистика. В основе «Манчестер Юнайтед» Магуайр вышел лишь в 16 официальных матчах, проведя на поле в общей сложности 1600 минут, притом что, например, в первом манчестерском сезоне их у него было без малого пять тысяч. Между тем даже в этих встречах игрок по-прежнему регулярно отмечался ляпами, а свист в его адрес домашних трибун трансформировался из явления редкого во вполне привычное.

Не помогал Гарри Магуайру даже удивительный кредит доверия со стороны наставника сборной Англии Гарри Саутгейта. У Саутгейта он в основе играл постоянно, в том числе на чемпионате мира в Катаре в конце прошлого года.

Кризис в отношениях Магуайра и менеджмента «Манчестер Юнайтед» обострился этим летом. Сначала Эрик тен Хаг лишил футболиста формального капитанства, передав его Бруну Фернандешу и спровоцировав защитника на пост об «исключительном разочаровании» в связи с таким поступком. А вскоре публика увидела, как в проигранном в июле товарищеском матче дортмундской «Боруссии» прибывший в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» вратарь Андре Онана орет на Магуайра из-за неаккуратного паса, находясь в состоянии крайнего раздражения. Похоже, что именно тогда у руководителей «Манчестер Юнайтед» и дозрело решение о продаже защитника, пусть за сумму почти втрое скромнее, чем была в него инвестирована.

Алексей Доспехов