Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод» в Москве

Среди сотрудников рынка «Садовод», расположенного на юге Москвы, выявлено три случая заболевания корью. Прививку против кори получили 680 работников рынка, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" по адресу: МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка»,— говорится в сообщении.

Согласно данным столичного Управления Роспотребнадзора, в рамках профилактических мероприятий прививку получили 680 работников рынка, не болевшие ранее, не имеющие законченного курса вакцинации против кори. Всего привито более 564 тыс. жителей Москвы.

С января по март в России выявлено 1089 случаев кори. Прививочная кампания против кори стартовала в РФ в апреле. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число больных корью в стране начало снижаться еженедельно с начала мая.

Милена Костерева