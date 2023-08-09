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Коммерсантъ FM
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ФНС отрицает наличие черного списка блогеров

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили РБК, что не ведут черный список блогеров. В ФНС уточнили, что в ведомстве работает внутренняя система рисков, которая анализирует налогоплательщиков во всех отраслях экономики, а не только блогеров.

«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию»,— утверждают в ФНС.

В конце мая глава ФНС Даниил Егоров говорил, что у ведомства «и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет». На прошлой неделе Ассоциация блогеров и агентств пожаловалась в ФНС на утечку списка из 100 российских звезд, которых подозревают в махинациях с целью «неуплаты или недоплаты налогов».

В нынешнем году за неуплату налогов задержали несколько популярных блогеров. В частности, в апреле основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на 918 млн руб. Ее отправили под домашний арест. В мае ее мужу Алексею предъявили обвинение в пособничестве в отмывании денежных средств.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Елену Блиновскую "отписали" от активов».

Лаура Кеффер

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