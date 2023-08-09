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Коммерсантъ FM
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В Севастополе с июня обезвредили 2,4 тыс. снарядов времен Великой Отечественной

Около 2,4 тыс. снарядов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая, обезвредили в Севастополе с июня, заявил глава МЧС Александр Куренков. Он уточнил, что работы на акватории ведутся с начала лета.

По словам министра, только в первые дни августа из воды было извлечено свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. «Это артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства»,— рассказал господин Куренков.

Эти боеприпасы поднимают с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов и увозят на специальный полигон, где подрывают. Глава МЧС добавил, что с 2021 года было обезврежено почти 8 тыс. взрывоопасных предметов.

11 июля в Севастополе уничтожили авиабомбу времен войны. 18 июля на специальном полигоне было уничтожено более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 6 августа в Севастополе обнаружили дрейфующую в море морскую мину.

Лаура Кеффер

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