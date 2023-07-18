Власти Севастополя анонсировали уничтожение 700 боеприпасов времен войны

В Севастополе 18 июля на специальном полигоне уничтожат более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

«Будет громко, поэтому предупреждаю заранее»,— говорится в сообщении.

Снаряды были обнаружены на дне бухты Гильзовая. Специалисты проводят расчистку акватории Черного моря в данном районе уже на протяжении трех лет подряд. Ранее в бухте Гильзовой обнаружили около 1 тыс. боеприпасов времен войны, среди которых артснаряды, мины и ручные гранаты. Арсенал ликвидировали с помощью контролируемого подрыва. Работы в бухте продлятся до конца октября текущего года.

Анастасия Донскова

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