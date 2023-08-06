В Севастополе обнаружили дрейфующую в море морскую мину

В Севастополе в 100 метрах от пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина. Об этом в телеграм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, сейчас мина дрейфует в сторону Северной бухты. Глава города подчеркнул, что, что спецслужбы работают на месте обнаружения снаряда. Если позволит состояние мины, ее отбуксируют в безопасное место, если нет – в ближайшее время уничтожат в акватории. «Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее», – добавил Михаил Развожаев.

В конце июня из моря в районе Севастополя извлекли 82-миллиметровую советскую минометную мину. Ее отбуксировали к берегу и уничтожили на полигоне. Кроме того, 18 июля на специальном полигоне в городе уничтожили уничтожили более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Александр Орлов

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