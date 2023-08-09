CNBC: Apple переместит кнопку завершения вызова

Корпорация Apple в новой версии программного обеспечения iOS для iPhone перенесет кнопку завершения вызова. Сейчас она находится в нижней трети экрана по центру, ее сдвинут в нижний правый угол, сообщает CNBC.

В iOS версии 17 по центру экрана внизу будут кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами. Как отмечает телеканал, некоторые пользователи уже заметили в соцсетях, что им может понадобиться время, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопок.

В третьем квартале, который закончился 1 июля, выручка Apple опустилась на 1%, составив $81,8 млрд, этот показатель снижается третий квартал подряд. Прибыль выросла на 2,5%, до $19,9 млрд. Эти результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

О готовящихся изменениях в iPhone — в материале «Ъ FM» «Apple решилась на изменения».

Лаура Кеффер