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Коммерсантъ FM
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Выручка Apple снижается третий квартал подряд

В третьем квартале, завершившимся 1 июля, выручка корпорации Apple снизилась на 1%, составив $81,8 млрд. Прибыль выросла на 2,5%, до $19,9 млрд. Эти результаты оказались лучше ожиданий аналитиков в первую очередь за счет роста доходов от сервисов (это подразделение включает музыкальный стриминговый сервис Apple Music и видеосервис Apple TV+) — на 8%, до $21,2 млрд.

После публикации отчетности акции Apple снизились на 1,3%. Эксперты связывают это в числе прочего с заявлением финансового директора корпорации Луки Маэстри о том, что выручка, скорее всего, будет снижаться и в следующем квартале. Apple не публикует официальные прогнозы с 2020 года, объясняя это высокой неопределенностью. Кроме того, инвесторов могло разочаровать снижение продаж iPhone. Выручка от продажи iPhone снизилась в третьем квартале на 2%, Mac — 7%, а iPad — на 20%. При этом, как заявил гендиректор Apple Тим Кук, продажи iPhone в Китае за квартал выросли на «двузначное число» в процентах, в то время как в целом продажи смартфонов там снизились на 8%.

«Есть реальное беспокойство по поводу того, когда объемы продаж iPhone вырастут и каков горизонт роста их продаж»,— считает генеральный директор исследовательской компании Futurum Group Дэниел Ньюман. Инвесторов также интересуют перспективы продаж гарнитуры дополненной реальности Vision Pro — Apple представила ее в начале июня, однако продажи должны начаться только в начале следующего года.

Яна Рождественская

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