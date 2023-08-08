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Коммерсантъ FM
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Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии

Клиенты Сбербанка могут переводить рупии по номеру счета в банки Индии через приложение банка или его сайт. Минимальная сумма перевода — 50 тыс. рупий или рублей в зависимости от валюты перевода.

Комиссия банка составит 1% от суммы перевода. Срок доставки — до трех рабочих дней. Если на сберегательном счёте клиента Сбера лежат индийские рупии, валютой перевода станут рупии, если рубли — российская валюта, пояснили в банке.

ВТБ в декабре 2022 года запустил прямые расчеты в рупиях для малого и среднего бизнеса. В июне 2023-го банк «Открытие» запустил для бизнеса прямые платежи в индийских рупиях. В том же месяце исходящие переводы в рупиях стали доступны клиентам Тинькофф-банка. В августе ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях для розничных клиентов.

О популярности этой валюты — в материале «Ъ» «Хождение рупии за три моря».

Лаура Кеффер

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