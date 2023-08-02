ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях для розничных клиентов

Розничные клиенты ВТБ могут открывать счета и проводить обменные операции в индийских рупиях, сообщил заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он уточнил, что розничные клиенты банка могут переводить деньги за рубеж в 11 стран, до конца года планируется увеличить число доступных направлений до 30 стран.

«Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных трансакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах»,— сказал господин Печатников в интервью «России 24».

По его словам, запуск международных переводов в «мягких» валютах позволил ВТБ усилить интеграцию с финансовыми рынками дружественных стран. С начала года розничные клиенты ВТБ совершили более 110 тыс. переводов за рубеж, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средний чек перевода сократился более чем в 2 раза, до 100 тыс. руб. По прогнозам ВТБ, за 2023 год клиенты совершат около 250 тыс. переводов за границу.

ВТБ в декабре 2022 года запустил прямые расчеты в рупиях для малого и среднего бизнеса. В июне 2023-го банк «Открытие» запустил для бизнеса прямые платежи в индийских рупиях. В том же месяце исходящие переводы в рупиях стали доступны клиентам Тинькофф-банка.

Подробности — в материале «Ъ» «Хождение рупии за три моря».

Лаура Кеффер