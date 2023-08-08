Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн

Администрация Джо Байдена во вторник, 8 августа, объявит о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн, сообщили источники Reuters. Он выделяется в рамках переоценки стоимости вооружения из прошлых пакетов. Пентагон ранее признал, что стоимость была завышена на $6,2 млрд.

По данным Reuters, в новый пакет войдут противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS, другие боеприпасы и стрелковое оружие. Средства будут переданы из запасов Пентагона.

Как отмечает Reuters, ошибка Пентагона в расчетах «работает в пользу Киева», так как появившиеся $6,2 млрд являются последними из одобренных Конгрессом $25,5 млрд. По данным агентства, Белый дом работает над новым бюджетным запросом Конгрессу о выделении дополнительных средств на помощь Украине.

В конце июля США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. Он включал боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS. Также в июле Киеву выделялся пакет помощи на сумму $1,3 млрд.

О ситуации вокруг российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».

Леонид Уварчев