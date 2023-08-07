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Коммерсантъ FM
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«Автодор» утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12

С сентября начнут действовать тарифы за проезд по 308 км платных участков автомагистрали М-12 от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область), сообщил «Автодор». Протяженность маршрута — от 415,5 км. Для владельца легкового автомобиля поездка обойдется в 2,821 тыс. руб.

Фото: ГК «Автодор»

Фото: ГК «Автодор»

Поездка из Москвы во Владимир будет стоить 1,399 руб. (156,5 км); от Владимира до Арзамаса — 1,422 тыс. руб. (259 км). Объезд Балашихи на легковом автомобиле обойдется в 130 руб., маршрут от Москвы до ЦКАД — 389 руб., от Москвы до Орехово-Зуево — 585 руб. (65,5 км), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные госкомпании.

На М-12 будет действовать программа лояльности, предполагающая скидку в 15% от стоимости проезда при использовании транспондера T-pass.

За 2022 год «Автодор» получил 54,6 млрд руб. доходов от управления автодорогами при плановом значении 48,5 млрд руб. (на 12% больше), получив при этом 361 млрд руб. в виде субсидий из федерального бюджета и 277,4 млрд руб. из внебюджетных источников. Минтранс намерен разрешить «Автодору» сохранять часть доходов от оплаты проезда и тратить их на повышение скорости на трассах.

Лаура Кеффер

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