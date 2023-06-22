Минтранс разрешит «Автодору» сохранять часть доходов от оплаты проезда и тратить их на повышение скорости на трассах

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru законопроект, разрешающий госкомпании «Автодор» зачислять на отдельный счет разницу между фактическими доходами по управлению платными дорогами и плановыми, тратя ее на «обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность, скорость) на дорогах», а также на содержание самой госкомпании. Порядок расчета плановых доходов утвердит правительство.

Это позволит применять «гибкий подход» при реализации проектов «Автодора», временно замещая субсидии из федерального бюджета, сказано в пояснительной записке. Сейчас все собираемые деньги «Автодор» отдает в федеральный бюджет.

Согласно отчету госкомпании за 2022 год, «Автодор» получил 54,6 млрд руб. доходов от управления автодорогами при плановом значении 48,5 млрд руб. (на 12% больше), получив при этом 361 млрд руб. в виде субсидий из федерального бюджета и 277,4 млрд руб. из внебюджетных источников (средства ФНБ, доходы от размещения облигаций и т. д.).

В 2015–2021 годах, по данным Минтранса, эффективность использования госкомпанией 1 км платного участка увеличилась на 180% (с 8 млн до 22,4 млн руб.).

В 2023 году, напомним, «Автодор» открыл движение по двум новым платным участках трассы М-4 «Дон» (обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара). Проезд стоит 300 руб. В сентябре планируется запуск движения по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса.

Иван Буранов