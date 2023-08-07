МВД объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

МВД России объявило украинскую журналистку Янину Соколову в розыск по статье УК, следует из базы ведомства. Какие-либо подробности не приводятся. В марте Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янина Соколова

Фото: Ольга Борщенко / Wikimedia Янина Соколова

Фото: Ольга Борщенко / Wikimedia

Следственный комитет России еще в августе 2022 года пообещал изучить высказывания госпожи Соколовой. По данным СКР, телеведущая в эфире «высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку».

В конце июля МВД также объявило в розыск руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. В отношении них возбуждено дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер