МВД объявило в розыск украинского активиста Друзенко и телеведущую Мосейчук

МВД России объявило в розыск руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук, следует из базы данных ведомства. Там указано, что ведется розыск по уголовной статье, подробности не приводится.

В марте в отношении них возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В России им грозит до шести лет лишения свободы. СКР утверждал, что Геннадий Друзенко и Наталья Мосейчук призывали к насилию над российскими военными. В частности, Геннадий Друзенко призывал кастрировать военнопленных, но сам он позднее объяснил эти высказывания «эмоциями» и извинился. Наталья Мосейчук высказывала «человеконенавистническую позицию и реальные угрозы» в адрес российских летчиков и их близких.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер