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Коммерсантъ FM
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Дубль Месси помог «Интер Майами» пройти в четвертьфинал Leagues Cup

«Интер Майами» обыграл «Даллас» в матче 1/8 финала Leagues Cup со счетом 5:4 после серии пенальти. Основное время встречи закончилось со счетом 4:4. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси (6 и 85), Бенджамин Кремаски (65), а Роберт Тэйлор забил автогол (68). В составе «Далласа» отличились Факундо Киньон (37), Бернард Камунго (45) и Алан Веласко (63), также автогол забил Марко Фарфан (80).

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Для Месси это четвертый матч за «Интер Майами». Футболист перешел в клуб 16 июля, в дебютном матче он забил гол. В четвертьфинале команда встретится с победителем матча между «Шарлоттом» и «Хьюстон Динамо».

О переходе аргентинского футболиста в США — в материале «Ъ» «Лионель Месси открыл американский счет».

Лаура Кеффер

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