Федерация фехтования Украины призвала судью уйти в отставку после наказания Харлан

Руководитель Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев призвал технического арбитра Дитера Ламмера уйти в отставку. Так он отреагировал на дисквалификацию Ольги Харлан после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира.

Господин Ильяшев обратил внимание на видео разговора господина Ламмера по телефону, «который ему дал тренер Анны Смирновой». По утверждению главы украинской федерации, это произошло «в процессе развития конфликта». «Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру»,— сказал господин Харлан порталу Inside the Games.

Инцидент произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ольга Харлан победила Анну Смирнову в 1/32-й финала со счетом 15:7. После поединка россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперед и не подпустила соперницу к себе, а затем покинула дорожку. Смирнова подала протест и ждала решения 50 минут, оставаясь на дорожке. Украинка получила дисквалификацию, потому что правила требуют рукопожатия соперников после встречи. Международная федерация фехтования позднее отменила наказание, и Харлан смогла принять участие в командных соревнованиях. По информации СМИ, рукопожатия на соревнованиях по фехтованию разрешат заменять приветствием на расстоянии.

Леонид Уварчев