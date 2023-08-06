В Подольске из-за падения БПЛА выбиты стекла в нескольких домах

В нескольких домах в Подольске выбиты стекла в результате падения беспилотника. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Жариков.

«Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий»,— написал господин Жариков в своем Telegram-канале.

Сегодня, 6 августа, Минобороны России сообщило, что в 11:27 мск в Подольском районе Московской области средствами ПВО был сбит беспилотник, пытавшийся атаковать «объекты на территории Подмосковья». Мэр Москвы Сергей Собянин также писал об уничтожении БПЛА, пытавшегося «попытка прорыва на Москву».

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