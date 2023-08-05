Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку рейсов в Москву до 28 октября

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила выполнение рейсов из Ашхабада в Москву и обратно до 28 октября. Полеты из Туркменистана в Россию будут осуществляться через Казань, сообщила пресс-служба авиакомпании. Рейсы в Москву «Туркменистан» приостановил 1 августа, объясняя это рисками безопасности полетов и обстановкой в воздушной зоне российской столицы после атаки беспилотников.

«Пассажирам, имеющим авиабилеты по направлению Москва—Ашхабад, необходимо самостоятельно прибыть в город Казань за 3 часа до вылета согласно даты и времени, указанным в авиабилете»,— говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Пассажирам, которые приобрели билеты по маршруту Ашхабад—Москва—Ашхабад, предлагается либо переоформить их на рейсы через Казань, либо оформить возврат денег.

Полеты из Туркменистана в Россию осуществляют «Туркменистан» и S7. Самолеты летают из Ашхабада в Москву и Казань.

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. В связи с этим московский аэропорт Внуково в течение получаса не принимал и не выпускал самолеты.

Эрдни Кагалтынов