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Коммерсантъ FM
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Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку рейсов в Москву до 28 октября

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила выполнение рейсов из Ашхабада в Москву и обратно до 28 октября. Полеты из Туркменистана в Россию будут осуществляться через Казань, сообщила пресс-служба авиакомпании. Рейсы в Москву «Туркменистан» приостановил 1 августа, объясняя это рисками безопасности полетов и обстановкой в воздушной зоне российской столицы после атаки беспилотников.

«Пассажирам, имеющим авиабилеты по направлению Москва—Ашхабад, необходимо самостоятельно прибыть в город Казань за 3 часа до вылета согласно даты и времени, указанным в авиабилете»,— говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Пассажирам, которые приобрели билеты по маршруту Ашхабад—Москва—Ашхабад, предлагается либо переоформить их на рейсы через Казань, либо оформить возврат денег.

Полеты из Туркменистана в Россию осуществляют «Туркменистан» и S7. Самолеты летают из Ашхабада в Москву и Казань.

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. В связи с этим московский аэропорт Внуково в течение получаса не принимал и не выпускал самолеты.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа. Фотогалерея.

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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