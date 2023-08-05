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Коммерсантъ FM
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Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам колонии по делу о коррупции

Суд в Пакистане признал виновным бывшего премьер-министра страны Имрана Хана в коррупции по делу о недостоверных данных о подарках, полученных на посту главы правительства, и назначил ему три года лишения свободы.

Имран Хан во время встречи с журналистами 3 августа 2023 года

Имран Хан во время встречи с журналистами 3 августа 2023 года

Фото: K.M. Chaudary / AP

Имран Хан во время встречи с журналистами 3 августа 2023 года

Фото: K.M. Chaudary / AP

Как сообщает агентство Dawn, в зал суда допустили только адвокатов. У здания суда во время заседания дежурили дополнительные силы полиции.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 год. В апреле 2022 года ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

9 мая текущего года Имрана Хана задержала полиция. Ему и его супруге Бушре Биби предъявили обвинения в коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» с целью хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из бюджета при создании Университета Аль-Кадир. 10 мая суд арестовал господина Хана, что привело к массовым протестам в стране. 11 мая арест признали незаконным, и бывшего премьера отпустили на свободу под залог.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лидера пакистанской оппозиции завалили делами».

Олеся Павленко

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