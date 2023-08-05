Кто должен присматривать за детьми во время каникул?

Длинные каникулы могут повышать смертность среди детей и подростков, подсчитали в РАНХиГС. «Ъ» узнал у состоявшихся родителей, как приглядывать за детьми, когда те не в школе.

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Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка (девять детей — пятеро кровных, четверо приемных):

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Часть лета дети обязательно проводят с семьей, и здесь подключаются бабушки и дедушки. И если мои родители — это больше про культуру — музеи и театры, то родители мужа — больше про науку и спорт. Когда же дети в лагере, там за ними присматривают вожатые.

А еще важно давать старшим детям немного свободы. Свободы, которая, с одной стороны, не позволяет им увлечься какими-то плохими вещами, а, с другой стороны, дает почувствовать себя ответственными.

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, генеральный директор системного интегратора «Радиус Групп»:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Я уже при жизни попал в рай — у меня четыре девочки, традиционно за ними присматривают все: мы с женой, бабушка с дедушкой. Как правило, лето мы проводим на даче. Две старших дочери вышли из школьного возраста, и за ними присмотр минимален. Третья дочь заканчивает школу, и потому иногда разрешаем ей самостоятельно съездить в ближайшие торгово-развлекательный центр: за покупками, просто развеяться. Но это минимальный набор. Еще на каникулах у нее есть дополнительные занятия, кружки: она учится играть на гитаре, петь, рисовать, плюс французский и английский, много чтения. Ну а младшенькая — дошкольница, полностью под нашим присмотром.

Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал»:

Фото: «Арикапитал»

— Задействованы все, но без тотального контроля и с пониманием интересов и вопросов переходного возраста — сыновьям 13–14 лет. В первую очередь я сам стремлюсь больше проводить с ними выходные и отпуск, обеспечить разнообразие интересных событий. Но все каникулы не охватишь, и я продумываю комбинации, кому делегировать. Оставлять одних без присмотра в городской квартире более опасно, чем выбрать по рекомендациям и отзывам активный лагерь, где предусмотрены сплав по реке или поход в тайгу с вожатыми и тренерами. Даже бабушки и дедушки делают это разумно, а не привязывают к себе на веревочке, чтобы не лишить именно отдыха, но избежать тотального зависания в гаджетах.

Юлия Бордовских, телеведущая, руководитель проекта «Vitamin-L»:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Да они сами уже присматривают за собой в 15 лет и 24 года! Я только одним глазком… Никогда не запираю их на замок, иначе они не повзрослеют. Я хорошо знаю места, где они учатся, отдыхают, бывают в гостях, доверяю людям, с которыми они общаются. Прежде чем кто-то из них куда-то отправится, я уже понимаю, безопасно это или нет. Потому что и раньше с Марией, которая уже совсем взрослая, и сейчас с Федором мне удалось воспитать в них самостоятельность, чему я очень рада.

Родителям надо начинать с себя и личным примером, организованностью прививать детям ответственность за свою жизнь и здоровье. Тогда не будут сюрпризом, например, решения сына, который сам покупает билеты, ездит к друзьям и даже на турниры, определяется, в какой колледж ему поступать. При этом никто маму и папу не отменял, как и бабушек-дедушек!

Сергей Жуков, музыкант, певец и бизнесмен:

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— За нашими детьми не надо присматривать — мы проводим отпуск вместе. Всегда! Это главное правило нашей семьи. Выезжаем всей нашей большой семьей — дети, бабушки, мы с женой и собака Гуня. И в отпуске еще непонятно, кто за кем присматривает. И потом, дети уже достаточно самостоятельные и ответственные, чтобы за ними присматривать.

Ольга Сорокина, управляющий партнер компании O2 Consulting:

Фото: O2 Consulting

— Каникулы как для меня, так и для детей — это прежде всего смена места и деятельности. Я никогда не контролирую то, чем занимаются дети на отдыхе. Моя задача — показать им интересные возможности для развлечений и познания мира. На каникулах, как правило, мы путешествуем. Детей много, они разновозрастные, и у каждого — свои интересы. Например, 15-летняя дочь в июле уезжала работать волонтером в джунгли Коста-Рики, а сын — в экологическую исследовательскую экспедицию в Хорватию.

Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР:

Фото: из личного архива Артура Мурадяна

— За детьми всегда и везде смотрим только сами. Нянь не было и нет. Я отец шестерых детей. Летом стараемся им кроме отдыха давать еще и дополнительную нагрузку. Они занимаются английским с носителями языка, играют в развивающие игры. Бегают, шалят. Иногда помогают бабушки. Мы всегда привлекаем старших детей присматривать за младшими. Для них это очень полезно и совсем не нагрузка.

Так что потери детства у них нет, зато есть чувство ответственности. Всегда стараемся сделать так, чтобы на каникулах они были с нами, а мы с ними, и как можно больше времени. Вместе ездим на море. Если дети захотят, например, купаться, я пойду с ними. Но отдыхают и играют сами, они должны и падать, и набивать шишки, получать ссадины — это нормально.

Артем Круглов (Апачек), основатель и владелец компании Men's Priority, совладелец сети барбершопов Apaches:

Фото: из личного архива Артема Круглова

— Жена домохозяйка, у нее есть внутренняя потребность, как она говорит, воспитывать ребенка самой. Поэтому я занимаюсь обеспечением семьи, а она, плюс иногда бабушки, занимаются ребенком. На работу я ребенка не беру, это будет совсем скучно и неинтересно, поэтому я папой работаю только по выходным.

Лучше ей веселиться на детской площадке, играя с другими детьми. Знаю, что ребенок записан в какой-то летний лагерь. Мы постоянно живем в Москве, загородного дома или дачи пока нет, но есть бабушка, которая живет далеко от Москвы на природе, они как раз сейчас там. Все очень довольны и совсем не хотят возвращаться в город.

Группа «Прямая речь»