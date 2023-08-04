Экспобанк получил лицензию на разблокировку активов НРД в Euroclear

Минфин Бельгии выдал Экспобанку лицензию для разблокировки активов, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в международном депозитарии Euroclear. Об этом сообщил партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин, его слова приводит FrankMedia.

Как сказал господин Гландин, Экспобанк получил лицензию пару недель назад. Лицензия выдана для разблокировки собственных активов банка, в которые не входят акции и средства на счетах его клиентов.

Лицензия Экспобанку — одно из немногих положительных решений бельгийского Минфина по заявлению российских физических и юридических лиц. Чаще всего лицензии получают частные инвесторы, отмечает FrankMedia. Разрешение на разблокировку среди юрлиц получили банк «Санкт-Петербург», который смог разблокировать в Euroclear $107,1 млн в рублевом эквиваленте, и Ури-банк, российская «дочка» южнокорейского Woori Bank. Выданные им лицензии также затрагивают только собственные активы банков.

Как инвесторы получают лицензии на разблокировку активов — в публикации «Ъ» «Вид на жительство в Euroclear».

Олеся Павленко