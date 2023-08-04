WP: ВСУ бросили в бой второй эшелон войск под Работино в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус, сообщает американская газета The Washington Post (WP). По информации издания, фактически речь может идти о новом этапе контрнаступления украинской армии.

«Интенсивные бои вспыхнули на юго-востоке Украины на этой неделе. Киев продолжил крупное наступление для возвращения территорий с использованием свежих сил, обученных и экипированных на Западе»,— отмечается в материале WP. При этом собеседники издания отмечают, что в настоящее время нет никаких четких сигналов о крупных успехах 10-го армейского корпуса в ходе наступательных операций ВСУ на запорожском направлении.

Как пишет WP, российские войска зафиксировали попытки прорыва к населенному пункту Работино, который имеет огромное значение для ВСУ (Минобороны РФ эту информацию не комментировало). По мнению украинского командования, именно здесь будет проще всего прорвать российскую оборону. При этом пообщавшиеся с журналистами WP бойцы украинской армии отмечают, что попытки закрепиться в Работино сопровождаются серьезными трудностями и пока не имеют успеха.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее называл запорожское направление одним из ключевых в ходе контрнаступления. Он также говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. ЦРУ называло медленные темпы наступления Киева ожидаемыми. По данным CNN, в июле вооруженные силы Украины стали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге.

По данным Минобороны России, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы, но, по его словам, командование не поддастся давлению с целью его ускорить, поскольку на карту поставлены жизни людей. 16 июля президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в условиях наступления ВСУ.

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Александр Кислов