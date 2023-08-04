Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Болгарии одобрило поставку Украине бронетранспортеров

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между болгарским Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины о безвозмездной передаче бронированной транспортной техники. Об этом сообщает болгарское агентство БТА. Главе МВД Болгарии Калину Стоянову поручено провести переговоры и подписать соответствующий документ.

Как уточняет БТА, речь идет о поставках бронированной техники, которую МВД в настоящее время не использует. Численность невостребованной техники составляет около 100 БТР. По данным агентства, договоренности были достигнуты во время июльского визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.

Агентство отмечает, что бронированная техника, которую передадут Украине, была признана устаревшей для нужд МВД Болгарии. Кроме того, на протяжении последних 25 лет ее содержание и хранение требовало значительных финансовых затрат из бюджета.

В конце июня министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна планирует присоединиться к инициативе Евросоюза о поставках Киеву вооружения. В рамках этого соглашения страны совместно закупают боеприпасы для отправки на Украину или для пополнения своих запасов. До этого страна не поставляла открыто оружие Киеву.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...