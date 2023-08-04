Правительство Болгарии одобрило поставку Украине бронетранспортеров

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между болгарским Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины о безвозмездной передаче бронированной транспортной техники. Об этом сообщает болгарское агентство БТА. Главе МВД Болгарии Калину Стоянову поручено провести переговоры и подписать соответствующий документ.

Как уточняет БТА, речь идет о поставках бронированной техники, которую МВД в настоящее время не использует. Численность невостребованной техники составляет около 100 БТР. По данным агентства, договоренности были достигнуты во время июльского визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.

Агентство отмечает, что бронированная техника, которую передадут Украине, была признана устаревшей для нужд МВД Болгарии. Кроме того, на протяжении последних 25 лет ее содержание и хранение требовало значительных финансовых затрат из бюджета.

В конце июня министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна планирует присоединиться к инициативе Евросоюза о поставках Киеву вооружения. В рамках этого соглашения страны совместно закупают боеприпасы для отправки на Украину или для пополнения своих запасов. До этого страна не поставляла открыто оружие Киеву.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева