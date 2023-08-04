«Интерфакс»: Минэкономики против списка спецэкспортеров нефтепродуктов

Минэкономики не поддержало инициативу по введению списка специальных экспортеров нефтепродуктов, с которой выступило Минэнерго для борьбы с серым экспортом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии ведомств.

Минэкономики считает, что более целесообразно будет ввести лицензирование экспорта. По словам одного из источников «Интерфакса», один из плюсов этого варианта — отсутствие необходимости публиковать список экспортеров и их агентов, против чего выступают компании в условиях санкций.

В свою очередь, в Минэнерго считают, что в случае введения лицензирования будет сложно отслеживать деятельность большого количества лицензиаров, в случае лицензирования с квотированием — формировать баланс для многочисленных экспортеров. При этом в случае создания списка спецэкспортеров будет возможно полное исключение схемы серого экспорта, так как в перечень будут попадать только серьезные компании.

В Минэкономики сообщили «Интерфаксу», что этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Там не стали комментировать возможность поддержки введения списка спецэкспортеров. В Минэнерго и аппарате профильного вице-премьера Александра Новака не предоставили комментариев.

Ранее «Ъ» писал, что обсуждаемый Минэнерго с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Позже подобные планы подтвердили в Минэнерго. Предложение поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.

Мера должна бороться со схемами серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы. С начала 2023 года биржевая стоимость бензина выросла более чем на 50%, с середины мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 превысили рекордные значения.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бензин испугался ограничения экспорта».

Олеся Павленко