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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о пресечении атаки 13 украинских БПЛА на Крым

В ночь на пятницу, 4 августа, была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны России. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

В ведомстве сказали, что дежурными средствами ПВО были уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в пресс-релизе Минобороны.

Власти Крыма сообщали, что в нескольких районах полуострова сработали системы ПВО. В прошлый раз удар беспилотниками по объектам в Крыму был нанесен 24 июля. Он спровоцировал пожар и детонацию снарядов на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Из зоны ЧП эвакуировали жителей ближайших сел.

Подробности — в публикации «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Лаура Кеффер

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