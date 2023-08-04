Власти Крыма сообщили о сработавшей системе ПВО, никто не пострадал

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, «все объекты сбиты», их количество он не назвал. Господин Крючков добавил, что повреждений и пострадавших нет.

На прошлой неделе по объектам в Крыму был нанесен очередной удар беспилотниками. Он спровоцировал мощный пожар и детонацию снарядов на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Из зоны ЧП эвакуировали жителей близлежащих сел и перекрыли на несколько часов движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Подробности — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Лаура Кеффер