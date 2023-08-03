Секретарь СНБО Данилов признал использование Украиной безэкипажных катеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подтвердил наличие у Киева боевых безэкипажных катеров. Так он отреагировал на сюжет телеканала CNN о морских беспилотниках, которыми, как утверждали журналисты, наносились удары по Крымскому мосту. Господин Данилов ничего не говорил об ударах по российским объектам с использованием этих беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko, Reuters Фото: Alina Smutko, Reuters

Секретарь СНБО рассказал о катерах в контексте запрета Запада на использование его оружия против объектов на территории России. По его словам, это необходимо, чтобы партнеров Украины не обвиняли в участии в боевых действиях с Россией.

Господин Данилов отметил, что у Киева нет никаких запретов на использование разработанного на Украине оружия. «Хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN относительно морских дронов — это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран»,— сказал секретарь СНБО в эфире телемарафона (цитата по «РБК-Украина»). По его словам, такие разработки, как безэкипажные катера, «на отлично» выполняют боевые задания.

CNN опубликовал видеозапись с морскими беспилотниками в конце июля. В публикации не приводится их название, но говорится, что такими моделями дронов был атакован Крымский мост 17 июля. В свою очередь Минобороны России уже несколько дней сообщает об атаках Киева именно безэкипажными катерами кораблей ВМФ, которые сопровождают гражданские суда.

О ситуации в Крыму на фоне повреждения моста — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев