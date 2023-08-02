Песков: тема передачи азовцев на Украину в сегодняшней беседе Путина и Эрдоган не поднималась

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали тему передачи командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Украине в ходе телефонных переговоров, которые состоялись сегодня, 2 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не затрагивалась»,— сказал пресс-секретарь в ходе пресс-подхода на форуме «Территория смыслов».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пятерых командиров «Азова». Они были отправлены в Турцию в сентябре 2022 года в рамках обмена военнопленными с Россией. Тогда Россия вернула 55 военных, также ей был передан экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Украина сообщила о возвращении 215 человек, включая командиров батальона «Азов».

В сентябре Владимир Зеленский говорил, что командиры «Азова», согласно условиям обмена, должны оставаться в Турции до окончания боевых действий. Причины, по которым командиры вернулись на Украину раньше срока, неизвестны. В Кремле турецкую и украинскую стороны обвинили в нарушении договоренности. Владимир Путин заявил, что договоренности были, но отказался давать другие комментарии по теме.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов