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Коммерсантъ FM
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МИД Италии: любое вмешательство в политику Нигера будет считаться новой колонизацией

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что любое вмешательство Запада во внутреннюю политику Нигера «будет рассматриваться как новая колонизация». Об этом он сказал в римском аэропорту Чампино 2, когда приветствовал граждан Италии, покинувших Нигер спецрейсом, сообщает Ansa.

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP

«Я думаю, что мы должны добиваться восстановления демократии в Нигере, но любая военная инициатива Запада должна быть исключена, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация»,— сказал Антонио Таяни.

В 1958 году в период кризиса французской колониальной империи президент Шарль де Голль предложил африканским колониям на выбор полную независимость либо самоуправление в составе Франции. С 1960 года Нигер — независимое государство.

На борту самолета, приземлившегося в римском аэропорту, были 87 человек, большинство из которых — граждане Италии (36 человек) и США (21 человек). «Мы довольны, потому что нам удалось вернуть в Италию всех наших соотечественников, которые просили об этом»,— прокомментировал их возвращение министр.

Вчера, 1 августа, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз решил эвакуировать граждан своих стран из Нигера. Об эвакуации объявили Франция (600 граждан и 1,5 тыс. военных), Италия (около 100 человек) и Испания (70). В этот же день представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за развитием ситуации и, в отличие от европейцев, пока не планируют проводить эвакуацию своих граждан.

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент страны Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Позднее членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Мохамед Базум отказался уходить в отставку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера».

Полина Мотызлевская

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