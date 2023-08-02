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Коммерсантъ FM
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В Microsoft Teams теперь доступно пространственное аудио

Американская корпорация Microsoft добавила в сервис Teams функцию пространственного звука. По мнению разработчиков, это поможет создать ощущение присутствия в одном помещении для всех участников звонка.

Функция доступна только в приложении для ПК на Windows и macOS. Пространственное аудио работает для проводных устройств и ноутбуков, но не функционирует с Bluetooth-наушниками и гарнитурами. В Microsoft считают, что с пространственным аудио пользователям станет легче понимать, кто говорит, если в звонках участвуют несколько человек. Кроме этого, с новой функцией у пользователей снизятся когнитивная нагрузка и усталость.

Ранее Microsoft добавила в Teams фильтры с косметикой от Maybelline, а также сообщества и нейросеть, генерирующую картинки с помощью искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко

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