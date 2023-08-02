NYT: число раненых украинских военных при контрнаступлении оказалось колоссальным

Число раненых при контрнаступлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских врачей.

Собеседники издания отмечают, что украинские солдаты сейчас каждый день в большом количестве прибывают на один из медицинских пунктов, созданный в нескольких километрах от линии фронта, для оказания экстренной помощи в критических ситуациях.

«Расположенные недалеко от линии фронта пункты стабилизации, временные медицинские посты, где пациенты стабилизируются для дальнейшей эвакуации, получают постоянный приток солдат, раненных в боях. Цифры были колоссальными»,— рассказали журналистам NYT работающие в данном центре украинские медработники, уточнив, что, помимо серьезных физических травм, бойцы ВСУ также находятся в «подавленном» психологическом состоянии из-за неудачных контрнаступательных действий.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. По данным CNN, вооруженные силы Украины начали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления.

Об активизации украинского контрнаступления на запорожском направлении неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов