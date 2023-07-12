В Орловской области вновь ввели противопожарный режим

Правительство Орловской области с 12 июля ввело на территории региона особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе облправительства. Это решение власти объяснили «повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и их последствий».

Режим будет действовать бессрочно до принятия решения о его отмене. На период действия режима орловчанам нельзя заходить в леса и въезжать в них на транспортных средствах, разводить там костры. Также жителям региона запретили проводить в лесах культурно-и спортивные мероприятия. Ограничена вырубка леса и деятельность, связанная с применением машин и открытого огня.

В этом году в Орловской области уже вводили противопожарный режим. Он действовал с 19 апреля, а 26 мая его отменили «в связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности».

Сейчас таким образом противопожарный режим действует во всех шести регионах Черноземья. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 11 июля, с начала года в макрорегионе произошло шесть лесных пожаров: один в Тамбовской области и пять — в Белгородской.

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Алина Морозова

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