Lenovo разрабатывает портативный игровой ПК

Компания Lenovo занимается разработкой нового портативного игрового ПК под названием Legion Go. Об этом сообщает Windows Central со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что устройство станет конкурентом Steam Deck и Asus ROG Ally.

Legion Go оснащен процессором из линейки AMD Ryzen 7040 (Phoenix) и будет работать на операционной системе Windows 11. Диагональ экрана составит 8 дюймов (20 см), что выше, чем у конкурентов Steam Deck и ROG Ally, у которых диагональ экрана равна 7 дюймам. Внешний вид устройство позаимствует из отмененной портативной консоли Legion Play на базе Android. На данный момент неизвестно, когда Legion Go поступит в продажу и какой будет его цена.

Ранее портативная консоль Asus ROG Ally вышла в США по цене $699, а в Европе — €799. По данным СМИ, тираж Steam Deck к концу 2023 года может составить 3 млн проданных штук. Также Sony сообщила о новом портативном устройстве для стрима игр с PS5 под названием Project Q.

Евгений Федуненко