С крыши штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско убрали букву X после жалоб жителей

Логотип в виде буквы X, установленный на штаб-квартире компании Twitter в Сан-Франциско в рамках ребрендинга социальной сети, убрали из-за жалоб жителей расположенных рядом зданий. По их словам, излучаемый логотипом свет был слишком навязчивым.

В департаменте городского строительства сообщили Reuters, что с момента установки светящейся буквы X 29 июля было зарегистрировано 24 жалобы. «Сегодня утром строительные инспекторы наблюдали за демонтажем конструкции. Владельцам недвижимости будет начислена плата за несанкционированную установку освещаемой конструкции»,— сообщил представитель департамента. В X заявили, что демонтаж был добровольным.

24 июля у социальной сети Twitter сменился логотип. Вместо голубой птицы на сайте появилась черно-белая буква Х. Владелец Twitter Илон Маск считает, что Х символизирует для него несовершенства людей, которые делают их уникальными. 29 июля на штаб-квартире компании был установлен новый логотип. После этого мэрия Сан-Франциско начала разбирательство, поскольку работы по установке знаков требуют разрешения властей.

Подробнее о ребрендинге Twitter — в материале «Ъ» «Без птицы в смартфоне».

Милена Костерева