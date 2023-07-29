Буква X появилась на крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско

На штаб-квартире компании Twitter в Сан-Франциско появился новый логотип в виде буквы X в рамках ребрендинга социальной сети. Видео со светящимся новым логотипом опубликовал у себя в Twitter Илон Маск.

При этом, по данным The New York Post, мэрия Сан-Франциско начала разбирательство из-за установки знака, поскольку такие работы требуют разрешения властей. Они должны проверить, насколько вывеска соответствует «исторической природе здания».

В понедельник, 24 июля, у социальной сети Twitter появился новый логотип. Вместо голубой птицы на сайте размещена черно-белая буква Х. Илон Маск считает, что Х символизирует для него несовершенства людей, которые делает их уникальными.

В апреле логотип Twitter был изменен на изображение собаки породы сиба-ину из мема. Прежний логотип с синей птицей вернули через три дня.

Анастасия Ларина