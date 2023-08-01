Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в зоне военной операции проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Он обратил внимание на «своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», говорится в сообщении Минобороны.

В командном пункте господин Герасимов заслушал доклад командующего группировкой на запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука. Это касалось обстановки в зоне боевых действий, «характера действий противника», а также действий российских войск на ореховском тактическом направлении. Минобороны опубликовало в Telegram видеокадры проверки.

О том, что господин Романчук является командующим этой группировкой стало известно в июне. В 2016 году он был главным военным советником в Сирии. В 2019 году был назначен начальником Военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...