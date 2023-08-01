Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в зоне военной операции проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Он обратил внимание на «своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», говорится в сообщении Минобороны.

В командном пункте господин Герасимов заслушал доклад командующего группировкой на запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука. Это касалось обстановки в зоне боевых действий, «характера действий противника», а также действий российских войск на ореховском тактическом направлении. Минобороны опубликовало в Telegram видеокадры проверки.

О том, что господин Романчук является командующим этой группировкой стало известно в июне. В 2016 году он был главным военным советником в Сирии. В 2019 году был назначен начальником Военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

Леонид Уварчев