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Коммерсантъ FM
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Риши Сунак призвал освободить Владимира Кара-Мурзу

Премьер Великобритании Риши Сунак считает необоснованным решение суда оставить в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе (внесен в реестр иностранных агентов в РФ) в виде 25-лет лишения свободы. Он призвал освободить общественного деятеля и журналиста.

«Это отчаянное и необоснованное (решение.— "Ъ"). Отклонение апелляции Владимира Кара-Мурзы неоправданно. Он должен быть немедленно освобожден. Соединенное Королевство поддерживает его и его семью»,— написал господин Сунак в Twitter.

Великобритания накануне, 31 июля, внесла в санкционный список шесть россиян в связи с приговором, который был вынесен Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене. Публицист является гражданином России и подданным Великобритании. Под санкции попали судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина, Наталья Дударь, гособвинители Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель гособвинения Данила Михеев.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Приговор Владимиру Кара-Мурзе

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Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) арестовали в апреле 2022 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ На фото: Владимир Кара-Мурза на заседании суда 17 апреля

Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) арестовали в апреле 2022 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ На фото: Владимир Кара-Мурза на заседании суда 17 апреля

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Как утверждает следствие, во время выступления в США он обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий&lt;br> На фото: посол США в России Линн Трейси, глава представительства ЕС в России Ролан Робер Галараг (третий справа) и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр (справа) в здании Мосгорсуда

Как утверждает следствие, во время выступления в США он обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий
На фото: посол США в России Линн Трейси, глава представительства ЕС в России Ролан Робер Галараг (третий справа) и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр (справа) в здании Мосгорсуда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее против Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) возбудили еще два дела, в октябре 2022 года их объединили в одно производство

Позднее против Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) возбудили еще два дела, в октябре 2022 года их объединили в одно производство

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Председатель правления общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Ян Рачинский

Председатель правления общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Ян Рачинский

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

Дело Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене, согласно которой госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России&lt;br> На фото слева направо: посол США в России Линн Трейси, посол Великобритании в России Дебора Джейн Броннерт и посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр у здания суда

Дело Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене, согласно которой госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России
На фото слева направо: посол США в России Линн Трейси, посол Великобритании в России Дебора Джейн Броннерт и посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По решению суда оппозиционеру также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой

По решению суда оппозиционеру также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На заседании присутствовали 40 дипломатов из 24 государств, в том числе из США, Франции, Великобритании, Бельгии, Канады, Германии, Новой Зеландии, Дании, Литвы, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии&lt;br> На фото: адвокат Мария Эйсмонт (в центре) у здания суда

На заседании присутствовали 40 дипломатов из 24 государств, в том числе из США, Франции, Великобритании, Бельгии, Канады, Германии, Новой Зеландии, Дании, Литвы, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии
На фото: адвокат Мария Эйсмонт (в центре) у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно»&lt;br> На фото: посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр (справа) у здания суда

Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно»
На фото: посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр (справа) у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) арестовали в апреле 2022 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ На фото: Владимир Кара-Мурза на заседании суда 17 апреля

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Как утверждает следствие, во время выступления в США он обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий
На фото: посол США в России Линн Трейси, глава представительства ЕС в России Ролан Робер Галараг (третий справа) и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр (справа) в здании Мосгорсуда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее против Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) возбудили еще два дела, в октябре 2022 года их объединили в одно производство

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Председатель правления общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Ян Рачинский

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

Дело Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене, согласно которой госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России
На фото слева направо: посол США в России Линн Трейси, посол Великобритании в России Дебора Джейн Броннерт и посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По решению суда оппозиционеру также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На заседании присутствовали 40 дипломатов из 24 государств, в том числе из США, Франции, Великобритании, Бельгии, Канады, Германии, Новой Зеландии, Дании, Литвы, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии
На фото: адвокат Мария Эйсмонт (в центре) у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно»
На фото: посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр (справа) у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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