Риши Сунак призвал освободить Владимира Кара-Мурзу

Премьер Великобритании Риши Сунак считает необоснованным решение суда оставить в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе (внесен в реестр иностранных агентов в РФ) в виде 25-лет лишения свободы. Он призвал освободить общественного деятеля и журналиста.

«Это отчаянное и необоснованное (решение.— "Ъ"). Отклонение апелляции Владимира Кара-Мурзы неоправданно. Он должен быть немедленно освобожден. Соединенное Королевство поддерживает его и его семью»,— написал господин Сунак в Twitter.

Великобритания накануне, 31 июля, внесла в санкционный список шесть россиян в связи с приговором, который был вынесен Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене. Публицист является гражданином России и подданным Великобритании. Под санкции попали судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина, Наталья Дударь, гособвинители Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель гособвинения Данила Михеев.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Леонид Уварчев