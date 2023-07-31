Великобритания внесла в санкционный список 6 россиян в связи с приговором Кара-Мурзе

Великобритания расширила санкционный список в отношении России в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (гражданин России и подданный Великобритании, признан в РФ иностранным агентом), добавив в него шесть российских физлиц. Среди них — судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина, Наталья Дударь, гособвинители Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель гособвинения Данила Михеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным, приведенным в списке, указанные лица «способствуют политике российского правительства, направленной на то, чтобы не допустить, чтобы российская общественность узнала правду о конфликте в Украине».

Сегодня, 31 июля, Первый апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный общественному деятелю и журналисту Владимиру Кара-Мурзе. В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к максимально возможному сроку — 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене (ст. 275 УК), о публичном распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Ему также запретили заниматься журналистикой в течение семи лет после отбытия наказания.

На заседании в Мосгорсуде присутствовали посол Великобритании Дебора Броннерт, посол США Линн Трейс и посол Канады Элисон Леклер. Госпожа Броннерт назвала решение суда шокирующим. После этого всех трех послов вызвали в МИД, поводом для вызова послов в МИД стало «грубое вмешательство в дела РФ» и «деятельность, не соответствующая дипстатусу». На следующий день представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что разговор с ними «прошел в жесткой тональности».

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Полина Мотызлевская