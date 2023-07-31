Зеленский назвал западную помощь Украине недостаточной

Помощи, которую союзники оказывают Киеву, было бы достаточно, если бы не вооруженный конфликт, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Пока боевые действия продолжаются, никакой помощи не может быть достаточно, сказал господин Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идет война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие»,— заявил президент Украины (перевод «РИА Новости»). Видео интервью выложено сегодня, 31 июля, в Telegram-канале украинского президента.

Киев регулярно просит союзников увеличить военную поддержку. Манера, в которой это делается, ранее вызвала неудовольствие британского министра обороны Бена Уоллеса. Он рассказал, как во время прошлогоднего визита на Украину власти страны предоставили список нужного им вооружения, что, по словам министра, напомнило ему поход в магазин.

По данным Госдепа, с января 2021 года США вложили более $44 млрд в содействие безопасности Украины, что включает в себя более $43 млрд с 24 февраля 2022 года.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова