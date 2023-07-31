Балицкий: интенсивность обстрелов Запорожской области снизилась вдвое

Интенсивность обстрелов со стороны Украины в Запорожской области снизилась вдвое, утверждает врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он уверяет, что солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении и «потери у стороны противника колоссальные».

«За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка»,— написал господин Балицкий в Telegram.

11 июля военные Украины пошли в наступление на ореховском направлении в Запорожской области, говорил председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 15 июля Евгений Балицкий заявил, на нескольких направлениях и участках региона произошли боестолкновения российских войск с украинскими. О том, что ВСУ активизировались на запорожском направлении, говорил и президент РФ Владимир Путин.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер