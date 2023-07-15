Балицкий заявил о боестолкновениях на нескольких участках запорожского фронта

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сегодня, 15 июля, на нескольких направлениях и участках региона произошли боестолкновения российских войск с украинскими. Он утверждает, что «противник понес существенные потери в человеческой силе и откатился назад».

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Господин Балицкий назвал ситуацию напряженной. По его словам, Украина стянула пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова. По его версии, группа украинских военных предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки, но отошла после минометного обстрела со стороны ВС РФ.

«На ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы»,— написал врио губернатора в Telegram.

11 июля военные Украины пошли в наступление на ореховском направлении в Запорожской области, говорил председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении ведутся ожесточенные бои.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер