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Коммерсантъ FM
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Рогов заявил о наступлении ВСУ на ореховском участке в Запорожской области

Военные Украины пошли в наступление на ореховском направлении Запорожской области, утверждает председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении продолжаются ожесточенные бои.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Рогов заявил, что в наступлении участвуют военные из 47-й и 65-й бригад ВСУ. «При массированной поддержке артиллерии в атаку были брошены БМП Bradley и танки Leopard, а также другая бронетехника»,— написал он в Telegram. Российские военные якобы уничтожили три танка Leopard и пять БМП.

Владимир Путин говорил, что Украина начала широкомасштабное наступление 4 июня. Оно, по оценке главы комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, продлится до десяти недель и будет «очень кровавым». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление идет медленнее, чем ожидалось.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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