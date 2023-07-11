Рогов заявил о наступлении ВСУ на ореховском участке в Запорожской области

Военные Украины пошли в наступление на ореховском направлении Запорожской области, утверждает председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении продолжаются ожесточенные бои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Рогов заявил, что в наступлении участвуют военные из 47-й и 65-й бригад ВСУ. «При массированной поддержке артиллерии в атаку были брошены БМП Bradley и танки Leopard, а также другая бронетехника»,— написал он в Telegram. Российские военные якобы уничтожили три танка Leopard и пять БМП.

Владимир Путин говорил, что Украина начала широкомасштабное наступление 4 июня. Оно, по оценке главы комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, продлится до десяти недель и будет «очень кровавым». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление идет медленнее, чем ожидалось.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер