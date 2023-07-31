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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала трех жителей Воронежской области по подозрению в госизмене

Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в сотрудничестве с украинской националистической и запрещенной в России организацией «Правый сектор». Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В отношении задержанных ведомство возбудило уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые передавали украинским националистам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

Согласно распространенному ФСБ видео с задержанием мужчин, подозреваемые признались в сотрудничестве с «Правым сектором». По их словам, они были завербованы в прошлом году. Один из них утверждает, что среди его заданий была установка местоположения некоего летчика вооруженных сил России, ранее находившегося в плену, и поджог релейных шкафов, а также подрыв объектов промышленности на территории Воронежской области.

На прошлой неделе ФСБ России сообщила о задержании жителя Орловской области. По данным спецслужбы, он собирался уехать на Украину, чтобы воевать против России в составе «вооруженного формирования, признанного террористическим». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. По подозрению в приготовлении к госизмене также на прошлой неделе был задержан житель Брянской области.

Сергей Толмачев, Воронеж

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