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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: бизнесменов Тебекина и Бобрицкого не отпустили под залог €2 млн и 1,5 млрд рублей

Защита обвиняемых в крупном мошенничестве белгородских бизнесменов Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина предлагала отпустить их под «беспрецедентно крупные залоги» — 1,5 млрд руб. и €2 млн (202 млн руб. по курсу на сегодня, 31 августа) соответственно, сообщают «Ведомости». По данным издания, предприниматели хотят возместить ущерб по делу и сотрудничать со следствием, но свою вину не признают.

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Владимир Тебекин

Владимир Тебекин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Геннадий Бобрицкий

Геннадий Бобрицкий

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Владимир Тебекин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Геннадий Бобрицкий

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По версии следствия, как пишут «Ведомости», в 2014 году под руководством господ Бобрицкого и Тебекина были осуществлены две неправомерные сделки по отчуждению имущества «Энергомаша» в пользу ООО «Индустрия». В результате этого администрация Белгородской области, владевшая почти половиной акций «Энергомаша», получила ущерб в размере 661 млн руб.

Газета отмечает, что личное поручительство за Владимира Тебекина подписали замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил Александр Лапин, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майор Владимир Селиверстов и «еще несколько десятков высокопоставленных военных». Защита также приобщила к материалам дела петицию, подписанную более 10 тыс. сотрудников предприятий, которыми владеет Геннадий Бобрицкий. На его счет был наложен обеспечительный арест в размере 9 млрд руб., что превышает ущерб по делу более чем в 15 раз.

В рамках дела задержали еще трех предпринимателей — гендиректора «Энергомаша» Геннадия Тарараксина, Эдуарда Хохлова и Владимира Захарова. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. В связи с этим в качестве меры пресечения им избран запрет на определенные действия, пишут «Ведомости».

Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали 2 июня сотрудники УФСБ по Белгородской области. 4 июня бизнесменов отправили под арест, 27 июля его продлили. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суть обвинений предпринимателей официально не раскрывалась.

Лаура Кеффер

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