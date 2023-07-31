В Сирии вновь произошло «опасное сближение» российского самолета и американского беспилотника

Беспилотник MQ-9 коалиции во главе с США опасно сблизился с истребителем Су-34 Воздушно-космических сил РФ в Сирии, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон (подчиняется Минобороны РФ). Такие инциденты происходят регулярно в последние недели.

Опасное сближение произошло утром 30 июле на высоте 5 тыс. м в районе населенного пункта Ракка. Самолет и беспилотник оказались на дистанции менее 100 метров по высоте.

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов заявил, что полет беспилотника «не был деконфликтован». «Благодаря высокому профессионализму российских летчиков и своевременно предпринятым ими мерам, столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции не допущено»,— сказал контр-адмирал журналистам (цитата по ТАСС).

За прошедшие сутки российская сторона зафиксировала 12 нарушений протоколов деконфликтации со стороны коалиции во главе с США. Они были совершены в районе Эт-Танф четырьмя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и одним беспилотником MQ-1C.

США и Россия последние недели регулярно обмениваются обвинениями в опасных сближениях российских истребителей и американских беспилотников. По данным Минобороны РФ, только за июнь возглавляемой США коалицией было совершено 315 нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности прямого столкновения РФ со странами НАТО в Сирии, говорил, что Москва готова к любому сценарию, но Россия этого не хочет.

О конфликтных ситуациях в Сирии — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Леонид Уварчев